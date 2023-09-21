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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بيطري المنيا: تقديم الخدمات البيطرية لـ 1835 رأس ماشية

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية كوم اللوفي بمركز سمالوط بالمنيا، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

 من جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية قدمت خدماتها البيطرية بالمجان لـحوالى 1835 رأس ماشية، حيث شملت علاج جماعي، وعلاج باطني ، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية ، و فحص بإستخدام جهاز السونار، بالإضافة ، إلى تقديم علاج دواجن لـ 650 طائرا، وذلك في إطار سلسلة القوافل البيطرية ضمن الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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