إمبراطورية "التوك توك" ببنى عبيد بالدقهلية تثير غضب الأهالى

حالة من الاستياء تسود بين اهالى مركز بنى عبيد بالدقهلية، بسبب الفوضى والبلطجة من سائقى التوكتوك، واحتلال الشوارع والمشاجرات اليومية والحوادث المرورية ، فى ظل غياب عجز المسئولين برئاسة مركز ومدينة بنى عبيد عن تنظيم التوك توك و مواجهة من يغلقون الشوارع علنا و يحتلون الأرصفة ويصنعون الزحام ويخالفون القانون.وتحول التوك توك من وسيلة لكسب العيش إلى وسيلة لفرض البلطجة،وخاصة أن معظم من يقوده أطفال يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطرمناشدين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التصدي لتلك الظاهرة...

مصطفى النجار ، من أهالى كفر الصلاحات دائرة المركز، يقول أن أهم مشكلة تواجههم ونحتاج حلولا عاجلة للقضاء عليها، انتشار «التوك توك»، الذي أصبح يسير في كل شوارع المركز حتى الرئيسية منها، مما يعوق حركة المرور، ، مضيفا أن المنطقة تعاني من الزحام المستمر، مطالبًا بضرورة أن تكون هذه المركبات مرخصة ويتم تحديد خطوط سير لها.

وأضاف عاطف منتدى نعانى من إمبراطورية التوك توك وسيطرتهم على الشوارع فى قرية كفر الصلاحات والمخالفات المرورية اليومية والتى تسير بدون لوحات معدنية يقودها صبيه، ولا يوجد رادع لهم من رجال المحليات.

ويتحدث كريم النعمانى وهو فى حالة من الغضب أغيثونا ، فنحن نعانى أشد المعاناة من سائقى التكاتك البلطجية الذين فرضوا سيطرتهم على محيط المركز، وهم دائما ما يفتعلون المشاكل مع الركاب بسبب وبدون سبب وأضاف: "إن الحياة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع في مجلس المدينة، فضلاعن الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كمعاكسة البنات وتشغيل أغانٍئ بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم"، وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

وأشار حسن محمد من أهالى قرية ميت سويد دائرة المركز إلى أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن التوك توك، يكون سببا فى جرائم عديدة فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، فى وضع ضوابط لتنظيمه ، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

