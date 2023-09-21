المصريون باليونان يدشنون حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"

قامت الجالية المصرية باليونان بتدشين حملة مواطن لدعم مصر وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رجل الأعمال المصري رضا نسيم لمعي المقيم بالعاصمة اليونانية أثينا إن المصريين في الخارج ومن بينهم المصريون باليونان يدركون أهمية الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك يعكس مدى الوعي الذي يتمتع به مصريو الخارج من ناحية ومدى ارتباطهم بالوطن الأم من ناحية أخرى.

وأضاف لمعي أن المصريين بالداخل والخارج مجمعون على أهمية وضرورة قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد لولاية جديدة وذلك للحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستكمالا للرؤية السيساوية لمستقبل مصر والذي يشهد الجميع بصوابها.

ومن ناحيته قال رجل الأعمال المصري المقيم باليونان فادي جرجس خليل المصريين بأوروبا جميعا واليونان على وجه الخصوص يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولذلك فإنهم يدعمون بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.



وطالب جرجس المصريين باليونان بضرورة المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة كما طالبهم بإعلان الدعم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي.