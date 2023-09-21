خبير أثري: خطة إنشاء المتحف المصري الكبير وضعت عام 1993 (شاهد)

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن المتحف المصري الكبير يقع على مساحة 117 فدانا، بحيث يتم تنفيذ شكل جديد للعرض المتحفي للآثار سواء من حيث الإضاءة أو شكل الفاترينة أو الخدمات التي تقدم للزائر.

وأضاف “سعد” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المتحف المصري الكبير يستهدف عمل بانوراما للآثار المصرية أمام العالم.

خطة إنشاء المتحف المصري الكبير

ونوه إلى أن خطة الإعداد لإنشاء المتحف المصري الكبير وضعت في 1993، حيث كان هناك خطة لإنشاء متحف يضم أكبر مجموعة أثرية لحضارة واحدة في التاريخ، وتبلورت الفكرة لإنشاء أكبر متحف في العالم.

أكبر متحف في العالم

وأشار الخبير الآثري، إلى أنه تم تطوير الخطة لإنشاء أكبر متحف في العالم بالقرب من بانوراما الهرم يخدم قطاع السياحة، حيث تتحول منطقة أهرامات الجيزة وهضبة دهشور إلى بانوراما عالمية.