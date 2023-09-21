عضو اتحاد الطاولة: منافسات البطولة الأفريقية صعبة وقوية

تحدث المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لـ تنس الطاولة ومدير البطولة الأفريقية البارالمبية لتنس الطاولة، المقامة حاليًا في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتستمر حتى يوم 23 سبتمبر الجاري.

تقام البطولة بمشاركة 8 دول أفريقية مشاركتها في البطولة القارية وهم: الجزائر و نيجيريا و تونس و الكاميرون و كينيا وموريشيوس و جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، 120 لاعب ولاعبة.

قال عصام زيدان: “منافسات البطولة قوية وصعبة كثيرًا، حيث يضم المنتخب النيجيري منافسين أقوياء، ومما يزيد من قوة البطولة هو أن الحاصل على المركز الأول فقط سيتأهل مباشرة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024“.

وتابع: “تمتلك نيجيريا لاعبين أقوياء على أعلى مستوى وهناك منافسة شديدة بينها وبين مصر، كما أن الدول الأخرى قوية أيضا ولكن لديها لاعب أو اثنين فقط مميزين، كما أن بعثة منتخب نيجيريا تضم 39 شخص يمثلون المنتخب وهذا يدل على قوة المنافسة“.

زيدان: وزارة الرياضة قدمت كافة الدعم

واختتم زيدان: “قام المنتخب المصري بالاستعداد جيدًا لمنافسات البطولة حيث إن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي قدمت كافة الدعم والمساندة للاتحاد“.