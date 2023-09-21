فيتوريا يكلف معاونيه بمراقبة "باكات شمال" أندية الدوري المصري

كلف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم معاونيه بالبحث عن ظهير أيسر يصلح للعب الدولي خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية: " معسكر المنتخب الماضي أشعر فيتوريا بالغضب بعد إصابة أحمد فتوح ومحمد حمدي وعدم وجود ظهير أيسر يحمل الطابع الدولي لضمه للمنتخب".

وأضاف: " أجبر ذلك المدرب على توظيف أحمد رمضان بيكهام في هذا المركز وهو ما دفعه لطلب تقرير فني مفصل من معاونيه عن كل الظهراء في الجهة اليسرى بكل فرق الدوري ".

كولر يشيد بثلاثي الأهلي بعد الفوز على المصري برباعية

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تهنة لاعبي الأهلي بعد الفوز علي المصري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وجاء اجتماع كولر مع اللاعبين داخل غرفة الملابس إيجابيًا بعد اللقاء لكنه اختص بالإشادة الثلاثي رضا سليم وكريم فؤاد وأمام عاشور كما وصفهم بأنهم كانوا نجوم المباراة.

وطالب كولر الثلاثي أمام اللاعبين بمزيد من الجهد والأداء المتميز حتى يحافظوا على أماكنهم في تشكيلة الفريق.