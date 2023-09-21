أستاذ نقد فني: فايزة أحمد تميزت عن جيلها بسبب خامة صوتها (فيديو)

قال الدكتور وليد شوشة، أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للنقد بالإسكندرية، إنَّ المطربة والفنانة الراحلة فايزة أحمد لها تميز مختلف عن باقي مطربات جيلها، أما عن فكرة أصولها السورية فطيلة حياتها الفنية لم نرها تكلمت بلهجة مختلفة عن لهجتنا المصرية.

وأضاف “شوشة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه في هذا الزمن الذي تميز بطابع خاص ومختلف لم نكن نرى من يقول هذا مصري وهذا أصله غير مصري، بل إن أي فنان ليحقق نجومية معينة ويصل بفنه لمرحلة ما كان من البديهي أن يتواجد في مصر، حيث لم يكن هناك الكثير من المدن الحاضنة للفنون والمواهب مثلها في هذا الوقت.

وتابع أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون، أنَّ الفنانة فايزة أحمد تميزات بإنتاج كبير جداً من الأغنيات وإنتاج فني غزير ومصر كانت ذات مناخ فني مميز، وبدايات الفنانة فايزة أحمد الأولى والحقيقية كانت في مصر، بل لا يمكن القول أنه كان لها بدايات إلا في مصر، وأغانيها كانت المحرك الرئيسي لأفلام كانت علامات في السينما المصرية، مثل فيلم تمر حنة، وخامة صوتها أبرز ما ميَّزها.

