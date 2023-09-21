ترامب يوزع البيتزا على الحاضرين في ولاية آيوا (شاهد)

بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولته الانتخابية في منطقة حانة بولاية آيوا الأمريكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لترامب وهو يوزع البيتزا على الحاضرين في حانة بولاية آيوا الأمريكية.

ويظهر دونالد ترامب، في الفيديو ، وهو يدخل حانة في ولاية آيوا الأمريكية، وأكد النشطاء أنه سمع بعض الحاضرين يرددون (نريد بيتزا من ترامب)، فما كان منه إلا أن اشترى البيتزا وقام بتوزيعها على جميع المتواجدين في الحانة.

وقد استهل دونالد ترامب جولته في ولاية آيوا باستقطاب بعض الأمريكيين في الحانة، بتوزيع البيتزا على حشد من المؤيدين المبتهجين، الذين طالبوه بشرائها لهم، وهتفوا باسمه وغنوا أغنية لي جرينوود "فليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية".

ويذكر أن ترامب يُحضر لخوض معركته انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، حيث يقوم بجولات في الولايات الأمريكية المختلفة لاستقطاب الأمريكيين لدعمه في الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

تاريخ ترامب في السياسة الأمريكية

في عام 2016، أنهى دونالد ترامب السباق خلف عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس تيد كروز في ولاية أيوا. وذكر المرشح هزيمته عام 2016 في بداية خطابه، وألقى باللوم على فريق حملته السابقة.

تهدف حملة دونالد ترامب إلى جمع بطاقات موقعة من الحشود تتعهد بدعمه خلال المؤتمرات الحزبية في 15 يناير/كانون الثاني. وعلى الرغم من أن هذه البطاقات لا تربط الناخبين بمرشح ما، إلا أنها تزود الحملات بمعلومات اتصال قيمة للحصول على الأصوات وتجنيد المتطوعين وقادة الدوائر الانتخابية.

وفي حدث ثانٍ في دوبوك، تحدث ترامب إلى حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي طالما اعتبره هدفه الرئيسي، حيث أشاد بجهود إدارته لمساعدة المزارعين في ولاية أيوا واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية.

قبل مغادرة المدينة، توقف دونالد ترامب في Kathy’s Treehouse Pub and Eatery. تجمع أكثر من مائة شخص في حانة مطعم بيتيندورف، حيث وقع ترامب على الأوراق النقدية بالدولار، وقبعات الكرة، والقميص العلوي – ولاحقًا الذراع – لنادلة المطعم.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت فعالياته أشبه بالتقاط الصور الفوتوغرافية، بما في ذلك التوقف في بيت أخوي في ولاية أيوا لرمي كرات القدم والمصافحة قبل حضور مباراة كرة القدم الجامعية في ولاية أيوا هذا الشهر.

وقبل ذلك، اجتذب ترامب الحشود في معرض ولاية أيوا في أغسطس/آب. لقد أحضر أعضاء مجلس النواب الأمريكي من فلوريدا لتخويف السيد ديسانتيس، الذي كان يزور المعرض في نفس اليوم.

يظل دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، على الرغم من أنه يواجه أربع تهم منفصلة أدت إلى عشرات التهم.

https://twitter.com/i/status/1704634591384920342