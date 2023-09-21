إصابة ميسي تثير القلق وغيابه عن نهائي كأس أمريكا

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الشوط الأول مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام تورونتو في الدوري الأميركي لكرة القدم صباح الخميس في ظل شكوك حول إصابة عضلية، وقال مدربه جيراردو "تاتا" مارتينو إن تواجده في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل محل شك.

وغاب ميسي عن مباراة انتر السابقة السبت الماضي والتي خسرها فريقه أمام أتالانتا 2 -5 بسبب إرهاق عضلي، قبل أن يغادر الملعب يوم الخميس حيث بدا في وضعية غير مريحة.

وخرج جوردي ألبا الظهير الأيسر من الملعب كذلك بسبب إصابة عضلية، وأكد المدرب تاتا مارتينو غيابهما عن مباراة الأحد أمام أورلاندو، وأبدى شكوكاً في أن يكونا جاهزين للمشاركة في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل.

وقال مارتينو عقب المباراة: علينا أن نمضي قدماً يوما بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقوله لنا وسنقرر. من الواضح أنه لا توجد فرصة لوجودهما الأحد.

ودافع مارتينو عن قرار اشراكهما أمام تورنتو قائلاً: لا أعتقد أن الأمر جديد أو أكبر مما كانا يعانيان منه. إنه مجرد إرهاق، ولا أعتقد أنّ هناك إصابة عضلية.

وخاض ميسي 12 مباراة في فترة 48 يومًا منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة في أواخر يوليو الماضي، بينما استُبدل في الدقائق الاخيرة من المباراة التي فازت بها الأرجنتين على الإكوادور 1-صفر ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في السابع من الشهر الحالي، ومن ثمّ غاب عن مواجهة بوليفيا بعد خمسة ايام.