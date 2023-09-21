حجز فوري بمقدم 25 ألفًا.. ما يهمك معرفته عن الطرح الدائم لشقق الإسكان

أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إتاحة دائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص بمشروعات “الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة بمدن رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة”.

مقدم حجز الوحدات الشاغرة:

بحسب ما جاء في تصريحات المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون العقارية والتجارية، فإن المعاملة المالية، جاءت كالتالي:

يسدد المقدم على حجز وحدات الإسكان المتميز مقدم حجز 25 ألف جنيه.

بينما يسدد المتقدم لحجز وحدات سكن مصر 50 ألف جنيه.

فيما يسدد 100 ألف جنيه لوحدات مشروع جنة.

يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0,5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

كما يتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.

بالإضافة إلى سداد 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2% + 0,5% مصاريف تحصيل).

ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

شروط التقديم في شقق الطرح الدائم: