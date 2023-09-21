نظمت جمعية الشبان العالمية بمدينة أبو تيج في محافظة أسيوط، تحت رعاية هاني عبد الحكيم رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان العالمية بأبو تيج في محافظة أسيوط، وفيفي رشدي رئيس لجنة الصحة بالجمعية. انعقد المؤتمر بمقر جمعية الشبان العالمية بأبو تيج بمحافظة أسيوط. وألقى المحاضرة الدكتور هشام الشريف مدير مستشفى أبو تيج التخصصي بمحافظة أسيوط، والدكتور ياسر شكري نائب المدير. مستشفى أبو تيج التخصصي بمحافظة أسيوط، بحضور عماري عبد الخالق مدير إدارة أبو تيج التعليمية وبدري عطية مسئول أمن الإدارة ورؤساء اللجان بالجمعية وفريق عمل الجمعية.

وقال "الشريف" مدير مستشفى أبو تيج التخصصي بمحافظة أسيوط، إن مستشفى أبو تيج التخصصي يحاول بكل طاقاته تقديم المزيد من الخدمات لمواطني أبو تيج. وفي المستقبل سيتم توفير علاج السرطان في المستشفى من خلال توفير العلاج الكيميائي، كما تم تحقيق العديد من النجاحات في إجراء العديد من العمليات الدقيقة في المستشفى. يوجد في المستشفى قسم للحروق وقسم للعناية المركزة للأطفال. على سبيل المثال، وصل مريض إلى المستشفى من محافظة أسوان، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية المناسبة له وخرج بحالة جيدة. وتنافس مستشفى أبو تيج التخصصي على المركز الثاني بعد مستشفى أسيوط الجامعي في تقديم الخدمات للمواطنين. الرجاء من المواطنين أولا. دع نفسك تنجرف في الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في مدينة أبوتيج عليك التحقق من صحتها والذهاب إلى المكتب لمعرفة الحقيقة كاملة وإلا ستتعرض للمسؤولية القانونية، نريد أن يجتمع الجميع معًا حتى نتمكن من المضي قدمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف شكري نائب مدير مستشفى أبو تيج التخصصي بمحافظة أسيوط: «هناك العديد من القيادات الإدارية بقيادة الدكتور هشام الشريف مدير مستشفى أبو تيج التخصصي بمحافظة أسيوط. وعلى أي مواطن يتعرض لأي إهمال أن يتوجه إلى بعض القيادات الإدارية بقسم الاستقبال بمستشفى أبو تيج التخصصي بأسيوط. الحكومة: نحتاج دائماً إلى تكاتف جميع المواطنين للحفاظ على هذا المبنى الطبي العظيم ومواجهة كل الشائعات التي يتم نشرها.

وتميز الحوار بروح المناقشة والاستمتاع في طرح الأسئلة الموجهة إلى مستشفى أبوتيج التخصصي بمحافظة أسيوط.

جمعية الشبان العالمية بأبوتيج تنظم مؤتمراً حول دور “مستشفى أبوتيج التخصصي”

جمعية الشبان العالمية بأبوتيج تنظم مؤتمراً حول دور “مستشفى أبوتيج التخصصي”

جمعية الشبان العالمية بأبوتيج تنظم مؤتمراً حول دور “مستشفى أبوتيج التخصصي”

جمعية الشبان العالمية بأبوتيج تنظم مؤتمراً حول دور “مستشفى أبوتيج التخصصي”

جمعية الشبان العالمية بأبوتيج تنظم مؤتمراً حول دور “مستشفى أبوتيج التخصصي”

جمعية الشبان العالمية بأبوتيج تنظم مؤتمراً حول دور “مستشفى أبوتيج التخصصي”

جمعية الشبان العالمية بأبوتيج تنظم مؤتمراً حول دور “مستشفى أبوتيج التخصصي”

جمعية الشبان العالمية بأبوتيج تنظم مؤتمراً حول دور “مستشفى أبوتيج التخصصي”

جمعية الشبان العالمية بأبوتيج تنظم مؤتمراً حول دور “مستشفى أبوتيج التخصصي”

جمعية الشبان العالمية بأبوتيج تنظم مؤتمراً حول دور “مستشفى أبوتيج التخصصي”