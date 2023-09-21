القبض على ناشر صور شخصية لزوجته والتشهير بها

تمكنت الأجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تضمن حوار صحفي مع سيدة مقيمة بمحافظة البحيرة استغاثت خلاله من قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الضرر بها عقب مُطالبتها بحقوقها الشرعية.

وصدور أحكام قضائية ضده لقيامه بتصويرها دون علمها أثناء زواجهما ونشر صوراً لها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انفصالهما.

وبالفحص والتقنين تبين أن المشكو في حقه المذكور محكوم عليه في قضيتين "جنح اقتصادية " لصالح الشاكية والخاصين بالتعدي عليها والتشهير بها.

وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط المشكو في حقه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – فرد محلى وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع، عن نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.