الجلوتين الموجود في الشوكولاتة والصلصة يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي

الجلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير والجاودار ويلعب دوراً حاسماً في نسيج وبنية المخبوزات، مما يمنحها المرونة والمضغ، تقول خبيرة التغذية فاسيليسا بونوماريفا خصيصًا لموقع MedicForum: "يوجد عادةً في المنتجات التي تحتوي على الدقيق، مثل الخبز والمعكرونة والحبوب والكعك والبسكويت".

يمكن العثور على الجلوتين أيضًا في بعض الأطعمة منها:

السجق

الصلصات

صلصة الصويا

شوكولاتة

وأضافت بونوماريفا: "بالنسبة للعديد من الأشخاص، يرتبط استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين بأعراض معوية وأعراض خارج الأمعاء الضارة".

قد تشمل أعراض آلام الجهاز الهضمي ما يلي:

آلام وتشنجات في البطن

الانتفاخ

الغازات المفرطة

الإسهال أو الإسهال المزمن

إمساك

قد تشمل الأعراض خارج الأمعاء ما يلي:

تعب

صداع

الم المفاصل

تغيرات المزاج (التهيج، الاكتئاب، القلق)

مشاكل الجلد (الطفح الجلدي والأكزيما)

أعراض عصبية (مثل التنميل أو الوخز).

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الجلوتين من الأعراض خلال ساعة من تناول الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين ومع ذلك، قد يعاني أشخاص آخرون من رد فعل متأخر للجلوتين، حيث قد تستغرق الأعراض ما يصل إلى 12 ساعة أو أكثر لتظهر.

ما الذي يسبب عدم تحمل الجلوتين؟

ترتبط المتغيرات في جينات معينة تعرف باسم HLA-DQ بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بعدم تحمل الغلوتين، وأضافت الأخصائية أن إجراء اختبار جيني لعدم تحمل الجلوتين يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كنت حاملاً للمتغيرات الجينية التي يمكن أن تؤدي إلى التطور المحتمل لعدم تحمل الجلوتين.

يمكن أن يكشف الاختبار أيضًا ما إذا كان لديك اختلافات جينية تزيد من خطر الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية.

ومرض الاضطرابات الهضمية هو "أشد أنواع عدم تحمل الجلوتين" وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، ومرض الاضطرابات الهضمية هو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يؤدي تناول الغلوتين إلى استجابة مناعية غير مناسبة وإنتاج أجسام مضادة تلحق الضرر بالأمعاء الدقيقة.

الحبوب التي تحتوي على الجلوتين ومشتقاتها

قمح

أصناف القمح ومشتقاته:

التوت القمح

القاسي

إمر

سميد

قمح وحيد الحبة

الذرة

شعير

الشعير بأشكاله المختلفة (بما في ذلك: دقيق الشعير المملح، الحليب المملح أو الميلك شيك، خلاصة الشعير، شراب الشعير، نكهة الشعير، خل الشعير)

خميرة البيرة

نشا القمح.