عبد الرحمن ابن قنا أول الجمهورية في تصفيات مسابقة الموهوبون العرب

وجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة إلى عبد الرحمن هاني محمود الطالب بمدرسة الدكتور يوسف الثانوية بإدارة نجع حمادي التعليمية وزملائه مارولا امير نادر الطالبة بمدرسة قنا الرسمية للغات واريج احمد عبد الباقي الطالبة بمدرسة الشهيد حسني عبادي الثانوية بإدارة الوقف التعليمية الذين مثلوا محافظة قنا تمثيل متميز في تصفيات مسابقة الموهوبون العرب التي اقيمت بالوزارة .

و اثنى الوكيل على جهود الدكتورة مها محمد محسن مدير إدارة الموهوبين وأعضاء الإدارة ومنسقيها بالإدارات التعليمية والمدارس الممثلة في المسابقة وغيرها ممن لم يمثلوا تقديراً لما قدموه من دعم ومساندة للموهوبين من الطلاب و وضع خطط لتنمية وتحفيز تلك المواهب .

تجدر الإشارة أن مديرية التربية والتعليم بصدد إعداد مركز لتنمية الموهوبين ورعايتهم علمياً وفنياً وثقافيا بمدينة قنا الجديدة .