رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للحصول عليها فور ظهورها على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لتقليل معاناة السفر والتنقل من محافظة لأخرى.

يأتي ذلك بالتزامن مع موعد إغلاق باب التقديم في تقليل الاغتراب 2023، لتنسيق المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أمس في الساعة الخامسة مساءً.

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2023 بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني بحد أقصى 72 ساعة، وذلك بعد انتهاء مكتب التنسيق من إجراء توزيع 10% من طلاب المرحلة الثالثة وكذلك أيضًا المرحلتين الأولى والثانية على الكليات التي يردون الالتحاق بها.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2023، الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023، فور اعتمادها فور إعلانها من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي مباشرة، من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط الآتي: https://tansik.digital.gov.eg/application/

النقر على خدمة تقليل الاغتراب 2023 .

كتابة رقم الجلوس والرقم السري والتأكد من كتباتهما بشكل صحيح.

الضغط على استعلام.

ثم ستظهر النتيجة.

تجدر الإشارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني، قد فتح أبوابه أمام طلاب الثانوية العامة 2023 لتسجيل رغباتهم ضمن تقليل الاغتراب يوم الأحد الماضي حتى أمس الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، إلا أنه تم إتاحة تسجيل رغبات تقليل الاغتراب حتى مساء أمس الأربعاء.