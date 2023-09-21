جامعة جنوب الوادي تُنظم قافلة طبية مجانية بمركز دشنا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، قافلة طبية بشرية لقرية فاو قبلى بدشنا، شمال قنا.

أورد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، أن القافلة قامت بالكشف وصرف العلاج المجاني لعدد 743 حاله كما قامت القافلة بتحويل عدد من الحالات للمستشفيات الجامعية.

وجاءت الحالات كالتالي عدد 70 حالة باطنة وعدد 135 جلدية وعدد 60 انف واذن وحنجرة وعدد 100 حالة اطفال وعدد 202 حالة رمد وعدد 150 حالة عظام وعدد 15 حالة نساء وتوليد بالإضافة لبحث عدد 11 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قام متطوعو صندوق مكافحة الادمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الادمان على الصحة والاسرة والمجتمع.

تعيين نائب لرئيس الجامعة

وفي سياق ذى صلة، أعلنت الجامعة، فى وقت سابق، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد سعيد عبد الله نائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان الدكتور محمد سعيد كان يشغل منصب عميد كلية التربية النوعية.