الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نجم الزمالك السابق: نصر أكتوبر يوم عظيم في حياة الشعب المصري (شاهد)

الكابتن محمود سعد
الكابتن محمود سعد

 روى  محمود سعد، لاعب الزمالك السابق، والمدير الفني السابق لاتحاد كرة القدم المصري، ذكرياته وقت حرب أكتوبر 1973.

 

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 وقال “سعد”، خلال تقرير أذاعته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن ذكرى حرب أكتوبر عظيمة جدًا للشعب المصري والشعوب العربية.

 

 وأضاف، خلال تقرير بثته «إكسترا نيوز»: «عيلتي كلها كانت في سلاح الحدود، وجدي لوالدي ووالدي كانا في سلاح الحدود، ووالدي كان رائدًا مسؤولًا عن كتيبة الإشارة، وكان شقيقي وزوج خالتي وزوج عمتي خدموا في سلاح الحدود».

 

 وواصل “سعد” أنه: "6 أكتوبر 1973 كان يومًا عظيمًا بالنسبة لي، كنت مسافرًا للاحتراف في نادي الصفاء اللبناني، ولكن تم إلغاء الرحلات الجوية، ولم يكن أحد يصدق أن العدو سينهار، أو أنه في إمكان أي شخص تجاوز خط بارليف.. عملنا كل حاجة".

 أيام قليلة وتحل علينا ذكرى نصر أكتوبر المجيدة والتي ستظل عبر التاريخ واحدة من أبرز الانتصارات العسكرية في المنطقة، حيث جاءت بعد 6 سنوات من هزيمة يوم 6 يونيو عام 1967.

 

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