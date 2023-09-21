تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة لاسك لينز بالدوري الأوروبى

يبدأ فريق ليفربول الإنجليزي، مشواره في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2023 - 2024 ، الليلة بمواجهة نظيره لاسك لينز النمساوي مساء اليوم الخميس .

و اسفرت القرعة عن تواجد فريق ليفربول الإنجليزي فى المجموعة الخامسة بجانب لاسك لينز النمساوي ، و سان جيلواز البلجيكي ، و تولوز الفرنسي .

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز النمساوي بالدوري الأوروبي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول مباراته أمام لاسك لينز النمساوي ببطولة الدوري الأوروبي الليلة بتشكيل يضم كل من:

أليسون بيكر في حراسة المرمى.

جو جوميز، و كوانساه، و جويل ماتيب، و آندي روبرتسون في خط الدفاع .

دومينيك سوبوسلاي، و واتارو إندو، و كورتيس جونز في خد الوسط .

ويقود الهجوم الثلاثي : محمد صلاح، و كودي جاكبو، و ديوجو جوتا

أرنولد و ألكانتارا يغيبان عن ليفربول في مواجهة لاسك لينز

و كشفت تقارير صحفية سبب غياب الثنائي ألكسندر أرنولد و تياجو ألكانتارا عن مباراة ليفربول أمام لاسك لينز، حيث يعاني أرنولد من إصابة في أوتار الركبة، وغاب عن فوز ليفربول أمام ولفرهامبتون (3-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لا يزال تياجو ألكانتارا يعاني من مشكلة في الفخذ.

موعد مباراة ليفربول و لاسك لينز في الدوري الأوروبي

و من المقرر أن تنطلق مباراة لاسك لينز ضد ليفربول في الجولة الأولي من دور المجموعات للدوري الأوروبي، للمجموعة الخامسة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي

ومن النقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضد لاسك لينز اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي على قناة beIN Sports. الناقل الحصري لبطولة اليورو لييج.

و يعود فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، بعد غياب 6 مواسم شارك خلالها في دوري الأبطال، بينما فشل الريدز في التأهل إلي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بإحتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.