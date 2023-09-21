رئيس جامعة المنيا يترأس اجتماع الجمعية العمومية لصندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس

عقد صباح اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لأعضاء صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور الدكتور جمال خيري، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ود. باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، و فردوس النزهي، أمين الصندوق، ومنال عبد العاطي مدير الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي، لمناقشة الميزانية والحسابات الختامية، وعرض الدراسة الإكتوارية، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، وتحديد تسمية الخبير الاكتواري ومراقب حسابات الصندوق، والتجديد الثلثي لأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وأكد فرحات، على حرص مجلس إدارة الصندوق على تنمية موارده والوصول إلى أعلى الاستثمارات، بالشكل الذي يضمن الحفاظ على حقوق أعضائه، واستمراراً لتحقيق أهدافه التكافلية، وتعظيم الاستفادة الخدمية منه لأعضائه، معلناً زيادة الميزة التأمينية للصندوق بإضافة علاوة 2013، وزيادة الحد الأدنى لحالات الوفاة من 50 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

واستمع رئيس الجامعة خلال الاجتماع لأسئلة الأعضاء ومقترحاتهم وآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، وقام سيادته بالرد علي كافة الأسئلة وفقاً لأولويات خطة الصندوق ومحاور عمله المنظمة لخطته الاكتوارية، مؤكداً علي اهتمامه بقضايا ومشاكل جميع منتسبي الجامعة.

كما شملت فعاليات الاجتماع أعمال التجديد الثلثي لأعضاء مجلس الإدارة والتي أسفرت عن انضمام كلاً من د. عصام أبو السباع عثمان، ممثلاً عن أعضاء هيئة التدريس بالتزكية، ومحمد إبراهيم أحمد، ممثلاً للعاملين بالتزكية بعد تنازل.



