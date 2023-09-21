الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شاب غرقًا بمرسى مطروح

غرق شاب
غرق شاب

توفى شاب إثر تعرضه للغرق بمياه البحر بمدينة مرسى مطروح، أثناء محاولته إنقاذ أحد السيدات من الغرق، حيث حاول إنقاذها بكل شهامة ومروءة إلا أن التيار جرفه وتوفي في المياه، وتم انتشال جثته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

وأمرت النيابة باستدعاء أهلية المتوفي لتسليم الجثمان بعد التصريح بالدفن.

وفي واقعة أخرى كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما نُشر بأحد الحسابات الشخصية على موقع "فيس بوك" مدعوما بصور تضمن الادعاء بقيام مالك أحد المطاعم بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة بتسميم الكلاب الضالة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة، من متطوعة بإحدى الجمعيات الأهلية للرفق بالحيوان برصدها مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام العاملين بالمطعم المشار إليه بوضع الطعام لبعض الكلاب الضالة بجوار المطعم، وعقب ذلك تفقد الكلاب توازنها ثم يقوموا بوضعها في أجولة بلاستيكية للتخلص منها. 

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