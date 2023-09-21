وزير إيطالي: لا يوجد دولة أوروبية تستطيع مواجهة الهجرة غير الشرعية بمفردها

صرّح وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، رئيس مؤسسة "ميد أور"، أن أي دولة أوروبية لا تستطيع مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية بمفردها في علاقتها مع أفريقيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال مينيتي، في تصريحات إذاعية، إنه "من ناحية لدينا وضع مأساوي في أفريقيا، ومن ناحية أخرى هناك الانتخابات الأوروبية. واعتبارًا من يناير فصاعدًا، سندخل في حملة انتخابية طويلة"، مشددا على أنه "من المهم أن تكون إسبانيا، الرئيس الدوري لمجلس الاتحاد الأوروبي، قد قبلت إدراج قضية الهجرة على جدول أعمال المجلس الأوروبي في غرناطة".

وأشار مينيتي أيضًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذهب في يونيو إلى إفريقيا وأدلى ببيان مليء بالتحدي: "لقد انتهت فرانكافريكا إلى الأبد".

وتابع وزير الداخلية الإيطالي السابق أن الحكومة الإيطالية سمحت بـ450 ألف هجرة منتظمة ودخول قانوني إلى أراضيها، مشددا على أنه "يجب نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان المغادرة. إذا منحت تونس 40 ألف دخول قانوني، فأنا كإيطالي وأوروبي أقول إنني لا أريد أن يُحرم التونسيون من حلم القدرة على الوصول إلى أوروبا"، ولكن في الوقت نفسه، "أدعو إلى معركة شاملة ضد المتاجرين بالبشر وإعادة أولئك الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى أوطانهم على الفور".

وأوضح مينيتي أن "تحدي الهجرة ليس طارئا بل هيكليا. وسوف يصاحب ذلك العالم بحدة أكبر في المستقبل القريب، وهناك حاجة إلى سياسات ورؤى. يجب الحفاظ على مبدأين معًا: السلامة والإنسانية. لا يمكن لأي دولة أو ديمقراطية أن تضعهم في المعارضة".