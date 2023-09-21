''ملوثات الماء'' ضمن لقاءات نادي العلوم بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك أقام نادي العلوم بالفرع بالتعاون مع بيت ثقافة إطسا محاضرة بعنوان ''ملوثات الماء''، أدارت اللقاء مروة مجدي أستاذ مادة العلوم، تحدثت خلاله عن أسباب تلوث المياه، وطرق ترشيح وفلترة المياه، مع اقتراح أفكار لمشروع النادي. كما عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم ضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بفرع ثقافة الفيوم الورشة الأسبوعية للنادي لعرض ومناقشة أعمال الشعراء الشباب والموهوبين في شعر العامية، أدار الورشة الشاعرين عبد الكريم عبد الحميد، ومحمد شاكر رئيس نادي الأدب المركزي ونادي أدب قصر ثقافة الفيوم. ومن جانب آخر استمرت فعاليات مبادرة Back To School كيف تستعد نفسيا وبدنيا للعام الدراسي، والتي ينظمها قسم ثقافة الطفل بثقافة الفيوم بمركز شباب المحافظة بالاستاد الرياضي، ناقشت خلالها شيرين رجب مدربة التنمية البشرية أهمية تحديد الأهداف، والتخطيط الجيد، وطرق الاستذكار الفعال.

ورش فنية لتعليم مشغولات الخرز بفرع ثقافة الفيوم

ونفذت مكتبة مطرطارس الفرعية ورشة فنية لتعليم مشغولات الخرز، تدريب عفاف عبد التواب، إلي جانب مسابقات ثقافية ترفيهية نفذتها هناء حسن مسئول مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة. وفي سياق مختلف نظمت مكتبة جرفس الفرعية محاضرة بعنوان ''طفولة الرسول'' بمناسبة قرب المولد النبوي الشريف، وبالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، تحدث خلالها الشيخ أحمد طه عبد التواب، حول المصاعب التي واجهها الرسول منذ طفولته، ونبذة من أخلاق وصفات الرسول، فكان صلى الله عليه وسلّم لا ينطق عن الهوى، وكان هناك حكمة من الله في هذه الصعوبات التي واجهها الرسول في طفولته لكي يشتد آذره، ويحمل الرسالة الربانية. ونظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان" دور الدولة في إنهاء قوائم الانتظار في علاج الأمراض المزمنة"، شارك فيها كلا من محمد اسماعيل مسئول وحدة مكافحة التدخين بالإدارة الصحية بسنورس، وهناء باتع مشرفة صحية بالمركز الطبي بسنورس. بدأ محمد اسماعيل مسئول وحدة مكافحة التدخين بالإدارة الصحية بسنورس، حديثه حول نجاح المبادرات الرئاسية في إنهاء قوائم الإنتظار، وإجراء عمليات دقيقة مثل عمليات القلب المفتوح والمخ والأعصاب، وأيضاً الإنتهاء بشكل شبه تام علي فيروس سي، الذي كان يجتاح عدد كبير من الشعب المصري. وأوضحت هناء باتع مشرفة صحية بالمركز الطبي بسنورس، بعض ما تم إنجازه في قطاع الصحة بشكل عام، في السنوات الأخيرة، والإهتمام بصحة المواطن، والمبادرات الصحية التي تعمل بشكل كبير علي تحسين الخدمات الصحية المقدمة للشعب المصري بكل فئاته، وأوضحت الإجراءات بدءا من كيفية التسجيل في المبادرة، مرورا بمتابعة الحالة وصرف العلاج بشكل دوري، مع التأكيد علي أن إجراءات المبادرات كلها بداية من تسجيل البيانات حتي العلاج والمتابعة تكون بالمجان.