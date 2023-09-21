«وينفسيتور للاستثمار» تطرح لعملائها نظام I Invest لإدارة وحداتهم بعائد إيجارى يصل لـ10٪ سنوياً

طرحت شركة «وينفسيتور» للاستثمار والتطوير العقارى، نظام IInvestلإدارة وتشغيل وحدات العملاء بمشروع I Sheraton Compound، لتحقيق أعلى عائد إيجاري يصل إلى 10% سنويًا.

وقال هشام إبراهيم العضو المنتدب، إن الشركة تعمل على توفير عدد من الحلول التسويقية والاستثمارية لعملائها، لتحقيق أفضل عائد استثماري بالمشروع، من خلال تفويض «وينفسيتور» بالتشغيل والإدارة، مما يؤكد التزامنا تجاه عملائنا.

وأوضح أن شركة «أشراندا» لإدارة الفنادق، ستقوم بتقديم الخدمات الفندقية والإدارة لوحدات المشروع، بالإضافة إلى تأجير الوحدات الفندقية لصالح عملاء المشروع.

وأشار أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 4650 مترا مربعا، عبارة عن 4 عمارات بواقع أكثر من 130 وحدة سكنية مكونة من 2 بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة، بمساحات تبدأ من 87 مترا مربعا إلى 207 أمتار مربعة، مع وجود أنظمة سداد مرنة وتسهيلات تصل إلى 6 سنوات، ومن المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى بنهاية عام 2025.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف من خلال مشروع آي شيراتون - ISheratonتقديم منتج عقاري متميز وفريد من نوعه من خلال توفير كافة الخدمات والمتطلبات لتحقيق أعلى معدلات الجودة فى المنتج العقاري المقدم من الشركة إلى عملائها باستخدام أحدث تقنيات التشييد والبناء.