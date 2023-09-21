التحقيق مع متهم بالإتجار في المخدرات بالبحر الأحمر

تباشر النيابة العامة التحقيق في ضبط عاطل عثر معه على مخدرات وطلقات نارية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات التي عثرت بحوزته.

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وفرد محلى وطلقات لذات العيار ومبلغ مالى.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع، عن نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.