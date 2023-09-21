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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق مع متهم بالإتجار في المخدرات بالبحر الأحمر

النيابة العامة
النيابة العامة

تباشر النيابة العامة التحقيق في ضبط عاطل عثر معه على مخدرات وطلقات نارية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات التي عثرت بحوزته.

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطل،  وبحوزته كمية من مخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وفرد محلى وطلقات لذات العيار ومبلغ مالى.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع، عن نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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