تحقيقات موسعة لانهيار العقار بغرب الإسكندرية

تحقق نيابة الجمرك بغرب الإسكندرية فى واقعة انهيار عقار قديم بمنطقة رأس التين بحرى بالجمرك بالإسكندرية مما تسبب فى حالة ذعر وفزع بين السكان، أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحى.

كان اللواء خالد البراوى مدير الأمن قد تلقى إخطارًا من مامور قسم شرطة الجمرك يفيد ورد بلاغ لإدارة شرطة النجدة انهيار عقار قديم، مكون من 4 طوابق، خالٍ من السكان، بمنطقة رأس التين بحي الجمرك في الإسكندرية، رقم 14 حارة عبدالوهاب بجوار مسجد القبانية بمنطقة رأس التين، وذلك دون إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.فيما كشف «الحى» عن أن العقار المشار إليه صادر بشأنه قرار هدم منذ فترة ولم ينفذ.

وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار مكون من أرضي و4 طوابق، خالٍ من السكان، وانهياره بالكامل حتى سطح الأرض، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

ومن جانبها كشفت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، عن أن العقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم كلي حتى سطح الأرض، مشيرة إلى انهيار أجزاء من العقار أمس، واليوم انهار بالكامل. تم إخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق.