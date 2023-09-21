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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أعراض نقص الصفائح الدموية.. النزيف والتعب أبرزهم

صفائح دموية
صفائح دموية

نقص الصفائح الدموية هو حالة يكون فيها عدد الصفائح الدموية منخفضا في الدم، والصفائح الدموية (الصفيحات الدموية) هي خلايا دم عديمة اللون تساعد على تجلط الدم. تتوقف الصفائح الدموية عن النزيف عن طريق التكتل وتشكيل السدادات في إصابات الأوعية الدموية.

 

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قد يحدث نقص الصفائح الدموية نتيجة لاضطراب نخاع العظام مثل سرطان الدم أو مشكلة في الجهاز المناعي. أو يمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لأخذ بعض الأدوية. إنه يؤثر على كل من الأطفال والبالغين.

 

قد تشمل علامات وأعراض نقص الصفائح الدموية ما يلي:

كدمات سهلة أو مفرطة (بوربورا)

 

نزيف سطحي في الجلد يظهر كطفح جلدي من البقع الأرجوانية المحمرة ذات الحجم الدقيق (petechiae)، عادة في أسفل الساقين

 

نزيف طويل من الجروح

 

نزيف من اللثة

 

نزيف الفم

 

الدم في البول أو البراز

 

تدفقات الحيض الغزيرة بشكل غير عادي

 

تعب

 

الطحال الموسع.

 

القيء الدموي أو الداكن جدًا

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