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الخميس 21 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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استشاري يكشف أسباب الاكتئاب الموسمي (شاهد)

اكتئاب الفصول
اكتئاب الفصول

أكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن هناك نوعًا من الاكتئاب يطلق عليه الاكتئاب الموسمي، ويكون مرتبطا بفصول معينة ويختلف الأمر من شخص لآخر.

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وتابع "رامي" خلال تصريحاته عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الغالبية من المواطنين يصابون بنوع من اعتلال المزاج مع دخول فصل الخريف، والشتاء، وذلك لعدة أسباب.

 

وواصل أن من أهم الأسباب الذي تسبب اكتئاب في فصلي الخريف والشتاء نقص مدة طول النهار وهو ما يؤدي إلى نقص إفراز مادة في المخ مسئولة عن المزاج، مؤكدا أن الإصابة به ليس وراثيا ولكنه مرتبط بشق جيني.

 

واستطرد أن العزلة في فصلي الخريف والشتاء من أسباب زيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب، وقلة النشاط ومن علامات الإصابة بهذا الاكتئاب الشعور بالوهن وفقدان الشغف والرغبة في النوم وزيادة الرغبة في تناول المأكولات وخاصة السكرية.

اكتئاب الفصول هو مرض نفسي معروف ويسبب اضطرابات نفسية متفاوتة تبدأ من تقلب المزاج إلى الشعور بالاكتئاب المرضي وهو شعور سلبي ينشط مع بداية فصول السنة ولكنه يزداد بشكلٍ ملحوظ مع بداية فصل الخريف، ولا يجب الاستهانة أبدًا بهذا الاضطراب النفسي الذي يصل أحيانًا إلى الانعزالية والإحباط ويزيد في عمر الشباب ومعدل إصابة النساء به أكبر من الرجال.

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