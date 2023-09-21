إزالة مبنى مخالف بقرية المناصرة بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم الخميس، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بقريةالمناصرة بزمام قروى الغربى بهجورة.

جاء ذلك بحضور مصطفى محمود عمران رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 30متر تقريبا وارتفاع 2.50متر تقريباً، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بناحية المناصرة بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة وتمت الازالة تحت سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

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