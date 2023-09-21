TLD -The Land Developers تستعرض التطورات الإنشائية لمشروع «أرمونيا العاصمة الإدارية»

TLD -The Land Developers

استعرضت شركة TLD-The Land Developers أبرز التطورات الإنشائية داخل مشروع أرمونيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، والانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل وجارى التسليم وفق المخطط الزمنى للمشروع. حيث تم الانتهاء من إجمالى 140 وحدة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 11 هياكل لمبانٍ جديدة، ويتبقى تسعة مبانٍ تحت الإنشاء. وأشارت الشركة إلى أنه تجرى حاليا مناقصة المقاولات على ثمانية مبانٍ، كما انتهت أعمال اللاند سكيب والبنية التحتية والطرق الداخلية وتركيب أبواب الوحدات والمصاعد وبوابة المشروع والواجهات وهو ما يضفى على المشروع مناظر طبيعية تمنح عملاءنا حياة أفضل.

وتقدم أرمونيا وحدات سكنية فاخرة، تم تصميمها بطريقة استراتيجية تضمن التباعد بين المبانى لتوفير أكبر قدر من الراحة والخصوصية اللازمة لساكنيها، حيث تم بناء الوحدات على 20% فقط من المساحة الكلية، فيما تم تخصيص الـ 80% المتبقية للخدمات والمساحات الخضراء.

وفى هذا الإطار، قال عمر الطيبى نائب رئيس مجلس إدارة شركة TLD- The Land Developers: «تتقدم العاصمة الإدارية الجديدة بشكل ملحوظ وتنمو بوتيرة سريعة ومحترفة للغاية، فهى قبلة استثمارية لمختلف المجالات ولذلك حرصت TLD- The Land Developers على التواجد بها من خلال مشروع أرمونيا». وأضاف: «تحرص الشركة منذ تأسيسها عام 2019 على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز لعملائنا، بتنفيذ الاشتراطات البيئية واعتبارات الاستدامة ونسعى لزيادة محفظة أراضى الشركة البالغة 52 فدانا برأس مال 4 مليارات جنيه تقريبا».

وأشار عمر الطيبي: «مشروع أرمونيا مبنى على أسس هندسية دقيقة تراعى المسافات بين المبانى، لضمان الخصوصية، وبتصميمات دقيقة بداية من بوابة المشروع حتى المناظر الطبيعية مرورا بالطرق الداخلية والمساحات بين المنازل وواجهات العمارات التى زودناها بمداخل مزدوجة الارتفاع، لتضيف الأناقة لجميع السكان». وتشتمل أرمونيا على 1700 وحدة سكنية فاخرة بمساحات تتراوح بين شقق بغرفة نوم واحدة إلى شقق بأربعة غرف نوم، بمساحات من 71 مترًا مربعًا إلى 350 مترًا مربعًا لتلبية جميع احتياجات العملاء.

ويتميز موقع أرمونيا بارتفاعه نسبيًا عن سطح الأرض وهو ما يوفر لمقيمى المشروع إطلالة رائعة على المناظر الطبيعية مع تصميم الوحدات بطريقة مميزة تضمن وصول ضوء الشمس الطبيعى لمختلف الانحاء عبر النوافذ التى تمتد من الأرض للأسقف بزوايا مدروسة لتوفر منظر بانورامى ساحر من داخل المنزل.