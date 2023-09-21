ليفربول في مواجهة سهلة أمام لاسك لينز الليلة بمستهل مشواره بالدوري الأوروبى

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة النجم الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره لاسك لينز النمساوي مساء اليوم الخميس، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2023 - 2024.

ويعود فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، بعد غياب 6 مواسم شارك خلالها في دوري الأبطال، بينما فشل الريدز في التأهل إلي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم باحتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وأسفرت القرعة عن تواجد فريق ليفربول الإنجليزي فى المجموعة الخامسة بجانب لاسك لينز النمساوي، وسان جيلواز البلجيكي، وتولوز الفرنسي.

موعد مباراة ليفربول و لاسك لينز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة لاسك لينز ضد ليفربول في الجولة الأولي من دور المجموعات للدوري الأوروبي، للمجموعة الخامسة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد لاسك لينز في الدوري الأوروبي

ومن النقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضد لاسك لينز اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي على قناة beIN Sports. الناقل الحصري لبطولة اليورو لييج.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة لاسك لينز النمساوي بالدوري الأوروبي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول مباراته أمام لاسك لينز النمساوي ببطولة الدوري الأوروبي الليلة بتشكيل يضم كل من:

أليسون بيكر في حراسة المرمى.

جو جوميز، و كوانساه، و جويل ماتيب، و آندي روبرتسون في خط الدفاع .

دومينيك سوبوسلاي، و واتارو إندو، و كورتيس جونز في خد الوسط .

ويقود الهجوم الثلاثي : محمد صلاح، و كودي جاكبو، و ديوجو جوتا

أرنولد و ألكانتارا يغيبان عن ليفربول في مواجهة لاسك لينز

و كشفت تقارير صحفية سبب غياب الثنائي ألكسندر أرنولد و تياجو ألكانتارا عن مباراة ليفربول أمام لاسك لينز، حيث يعاني أرنولد من إصابة في أوتار الركبة، وغاب عن فوز ليفربول أمام ولفرهامبتون (3-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لا يزال تياجو ألكانتارا يعاني من مشكلة في الفخذ.