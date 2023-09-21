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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس.. وعيار 21 بـ38.47 دينار

الذهب
الذهب

أسعار الذهب في الاردن.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال بناية التعاملات الصباحية في محال الصاغة في الاردن تراجعًا ملحوظاً، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 43.97 دينار، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 38.47 دينار.

 

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب اليوم الخميس في اللملكة الاردنية الهاشمية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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الأردن يُعلّق حول إمكانية عقد اتفاق لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية

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الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أسعار الذهب فى الأردن اليوم الخميس 

الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الأردن بالدينار الأردني

الوحدة                             دينار أردنى          دولار أمريكى

أسعار الذهب عيار 24          43.97 دينار        $62.02

سعر الذهب عيار 22           40.31 دينار        $56.85

أسعار الذهب عيار 21          38.47 دينار        $54.27

أسعار الذهب عيار 18          32.98 دينار        $46.51

سعر الذهب عيار 14           25.65 دينار        $36.18

سعر الذهب عيار 12           21.98 دينار        $31.01

أسعار أوقية الذهب              1,367 دينار        $1,929

أسعار جنيه الذهب               307.79 دينار      $434.12

أسعار كيلو الذهب               43,969 دينار      $62,016

 

متوسط  سعر الذهب في الأيام السابقة  في الاردن بعملة دينار اردنى

 

اليوم                  عيار 24   عيار 21  عيار 18  عيار 14  عيار 12

20 سبتمبر           44.10   38.59   33.08   25.72   22.05

19 سبتمبر           44.06   38.55   33.04   25.70   22.03

18 سبتمبر           44.09   38.58   33.07   25.72   22.05

17 سبتمبر           43.89   38.40   32.92   25.60   21.94

16 سبتمبر           43.89   38.40   32.92   25.60   21.94

15 سبتمبر           43.84   38.36   32.88   25.57   21.92

14 سبتمبر           43.54   38.10   32.66   25.40   21.77

13 سبتمبر           43.53   38.09   32.65   25.39   21.76

12 سبتمبر           43.62   38.17   32.72   25.45   21.81

11 سبتمبر           43.85   38.37   32.89   25.58   21.92

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