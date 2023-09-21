تراجع أسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس.. وعيار 21 بـ38.47 دينار

أسعار الذهب في الاردن.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال بناية التعاملات الصباحية في محال الصاغة في الاردن تراجعًا ملحوظاً، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 43.97 دينار، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 38.47 دينار.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب اليوم الخميس في اللملكة الاردنية الهاشمية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب فى الأردن اليوم الخميس

الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الأردن بالدينار الأردني

الوحدة دينار أردنى دولار أمريكى

أسعار الذهب عيار 24 43.97 دينار $62.02

سعر الذهب عيار 22 40.31 دينار $56.85

أسعار الذهب عيار 21 38.47 دينار $54.27

أسعار الذهب عيار 18 32.98 دينار $46.51

سعر الذهب عيار 14 25.65 دينار $36.18

سعر الذهب عيار 12 21.98 دينار $31.01

أسعار أوقية الذهب 1,367 دينار $1,929

أسعار جنيه الذهب 307.79 دينار $434.12

أسعار كيلو الذهب 43,969 دينار $62,016

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 سبتمبر 44.10 38.59 33.08 25.72 22.05

19 سبتمبر 44.06 38.55 33.04 25.70 22.03

18 سبتمبر 44.09 38.58 33.07 25.72 22.05

17 سبتمبر 43.89 38.40 32.92 25.60 21.94

16 سبتمبر 43.89 38.40 32.92 25.60 21.94

15 سبتمبر 43.84 38.36 32.88 25.57 21.92

14 سبتمبر 43.54 38.10 32.66 25.40 21.77

13 سبتمبر 43.53 38.09 32.65 25.39 21.76

12 سبتمبر 43.62 38.17 32.72 25.45 21.81

11 سبتمبر 43.85 38.37 32.89 25.58 21.92