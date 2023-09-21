مشروع التجلي الأعظم بسيناء .. قبلة سياحية عالمية

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية التي تقوم بها بشكل مستمر، تأتي زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة موقف وتنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.

وأكد مدبولي، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مشروع التجلي الأعظم:

يقع مشروع " التجلي الأعظم فوق أرض السلام" يقع في محيط جبلي موسى وسانت كاترين.

بدأت الإجراءات التنفيذية لتطوير موقع "التجلى الأعظم" لـ14 مشروعًا" بمدينة سانت كاترين في أبريل 2021م.

تتولى وزارة الإسكان تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يتم تنفيذ 14 مشروعًا لتطوير موقع "التجلى الأعظم" وهى (تطوير النزل البيئي القائم – إنشاء النزل البيئي الجديد – إنشاء ساحة السلام- إنشاء الفندق الجبلي – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول).

- يتم إنشاء 14 مشروعًا بتكلفة تصل لأكثر من ملياري جنيه.

يستهدف المشروع تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية باعتبارها ملتقى للديانات السماوية الثلاثة.

يمثل مشروع "التجلي الأعظم" مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية لجميع سكان العالم.