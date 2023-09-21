توزيع المستلزمات المدرسية على الأيتام بمكتبة مصر العامة بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاحتفال الفني لفرع مكتبة مصر العامة بحي شرق وتوزيع اللوازم المدرسية وحلويات المولد النبوي على الأطفال الأيتام بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي واقتراب المولد النبوي الشريف. عام دراسي جديد بالتعاون مع قصر ثقافة أحمد بهاء الدين والجمعية الهاشمية لتنمية المجتمع.

وتأتي هذه الأنشطة في ضوء خطة المحافظة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات لتحقيق رؤية مصر 2030 استراتيجية وخطط التنمية المستدامة.

بدأت الأنشطة بتفقد محافظ أسيوط والأطفال المشاركين أنشطة وألعاب الأطفال التفاعلية، ثم تفقد مسرح وسينما الأطفال، ومن ثم حضور الفعالية الفنية والثقافية التي نظمتها المكتبة بالتعاون مع أحمد بهاء الدين. قصر الثقافة والاستماع لبعض العروض الغنائية والأدعية الدينية والشعر للأطفال الموهوبين ثم ورش الرسم والتلوين للأطفال الأيتام. وقراءة الكتب والفقرات الأخرى.

وأراد المحافظ التقاط الصور مع الأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا والحلويات عليهم لإدخال البهجة والسعادة عليهم. كما قام بتوزيع حقائب الظهر واللوازم المدرسية على الأطفال، وقرأ معهم النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ورفع الأعلام المصرية.

وهنأ محافظ أسيوط الأطفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد المقبل، مؤكدا أنه سيقدم كافة السبل الممكنة لتنفيذ الأنشطة والندوات وورش العمل بمكتبة مصر العامة للأطفال وخاصة الأيتام. ووجه مسؤولي جمعيات المجتمع المدني وقصور الثقافة بتنظيم رحلات منتظمة إلى المكتبة والاستفادة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل. الدورات التدريبية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال لما لها من تأثير على عقليتهم وشخصيتهم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها وشرطتها وقواتها المسلحة من أي مكروه.

ووجه المحافظ الشكر لفرقة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين على تميزها واهتمامها بالأطفال الموهوبين، وأثنى على العروض التي قدموها. كما وجه الشكر للقائمين على جمعية الهاشمي لخدمة المجتمع، ودعا مؤسسات المجتمع المدني إلى تفعيل المشاركة المجتمعية ودعم ورعاية أنشطة الأطفال وأنشطة مكتبة مصر العامة لتنمية مواهب الأطفال.