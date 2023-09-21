الصين تدعو الولايات المتحدة للتواصل وإدارة الخلافات بشكل ملائم

قال نائب الرئيس الصيني هان تشنج إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز التواصل وإدارة الخلافات بشكل ملائم بما يتماشى مع المبادئ الثلاثة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون القائم على الكسب المشترك التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، أن تشنج التقى مع رؤساء مجموعات ودية ومؤسسات فكرية أمريكية فضلا عن أشخاص من جميع مناحي الحياة على هامش انعقاد فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في بالي بإندونيسيا كما دعا أيضا المشاركين الأمريكيين في الاجتماع إلى الاضطلاع بدور نشط في توطيد التعاون الصيني الأمريكي في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والتبادلات الشعبية، من أجل دفع التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية.

وأشار إلى أن الصين سوف تواصل بثبات الانفتاح على مستوى عالٍ، وتسعى للتعاون القائم على الكسب المشترك مع الدول الأخرى، وتوفر قوة دافعة مستمرة لانتعاش الاقتصاد العالمي ونموه مع قيامها في الوقت ذاته بإتاحة فرص تعاون متبادلة المنفعة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم حيث يتعافى الاقتصاد الصيني حاليا ويتحول من النمو فائق السرعة إلى التنمية عالية الجودة لافتا إلى أن الصين تولي اهتماما كبيرا لنمو الحجم الاقتصادي بل واهتماما أكبر بتعزيز جودة وكفاءة نموها الاقتصادي.

وفي السياق ذاته ، أشاد المشاركون الأمريكيون بسعي الصين إلى تحقيق التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والمستدامة، كما أعربوا عن أملهم في أن تحافظ الولايات المتحدة والصين على تواصل وتبادل للأفراد على جميع المستويات وتعزيز التنمية المطردة للعلاقات الأمريكية الصينية، مضيفين أنهم على استعداد لمواصلة العمل من أجل تحقيق هذه الغاية.

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