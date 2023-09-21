التحقيق مع متهمين بسرقة لورد بالشروق

تباشر نيابة الشروق وبدر التحقيق في واقعة القبض على شخصين لاتهامهما بسرقة لورد في الشروق.



وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين لسرقتهما لودر بمنطقة الشروق وعاطل في أثناء سرقة مهمات السكة الحديد بالمطرية.

وضبط رجال المباحث (شخصين–لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة لودر بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالاشتراك مع عميلين سيئى النية، تم ضبطهما واللودر المستولى عليه.



كما تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبحوزته (جوال بداخله مهمات مصلحية) حال خروجه من فتحة بسور السكة الحديد – بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وبمواجهته اعترف بقيامه بسرقة المضبوطات بقصد بيعها لتجار الخردة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.