«مصر إيطاليا» فى طريقها لأن تكون ضمن أكبر 3 مطورين فى مصر... ربحًا ومبيعًا وتسليمًا

محمد هانى العسال:

الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بـ 11 مليار جنيه فى 2023 ومبيعات النصف الأول تزايدت بـ 71 %

أفاد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية أن الشركة تطمح فى أن تكون من ضمن قائمة المطورين العقاريين الثلاثة الأكبر فى مصر على مستوى الأرباح والمبيعات والتسليمات.

وأوضح العسال فى حوار مع عقارات الوفد أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بـ11 مليار جنيه خلال العام الجارى بعد أن حققت مبيعات تعاقدية بـ7.2 مليارات جنيه فى النصف الأول من العام الجارى بنسبة نمو بلغت 71 % مقارنة بـ 4.2 مليارت جنيه خلال نفس الفترة لعام 2022.

محرر الوفد مع المهندس محمد هانى العسال

وفيما يلى نص الحوار:

< ما هى ملامح الخطة الاستراتيجية للشركة خلال عام 2023؟ وما حجم المبيعات المستهدف خلال النصف الثانى من العام الجارى 2023؟

<< تستهدف شركة مصر إيطاليا العقارية تحقيق 11 مليار جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2023، كما ترغب فى أن تصبح من أكبر 3 مطورين خلال الفترة المقبلة على مستوى الأرباح والمبيعات والتسليمات، وأعلنت الشركة عن نتائج الأعمال التى حققتها خلال النصف الأول من هذا العام، فقد حققت مبيعات تعاقدية بقيمة بلغت 7.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة نمو بلغت 71%، وهذه المبيعات هى الأعلى بنسبة تخطت 36٪ من المستهدف. ووصلت المبيعات الاجمالية إلى 9.2 مليار جنيه حتى الآن.

< أكثر من 1000 وحدة قيد الإنشاء سيتم تسليمها هذا العام فى مشروع البوسكو، وتواصل الشركة فى الوقت نفسه تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من المشروع. وتعمل أيضًا على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع فينشى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم 200 فيلا و600 شقة والتى ستبدأ تسليمها هذا العام، بالإضافة إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع كاى السخنة والتى بدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.

< أسعار المنتجات العقارية زادت بـ 15 %.. ولدينا إدارة للمخاطر لتسعير منتجاتنا على أساس التكلفة

< شهد هذا العام استضافة مشروعات الشركة لفعاليات ضخمة، فاستضاف كايرو بيزنس بارك، فى إطار دعم الشركة المتواصل للابتكار وريادة الأعمال، قمة «شركات ناشئة بلا حدود» بعنوان «انطلق بلا حدود». بالإضافة إلى بطولة البادل الدولية الثانية التى أقيمت بنادى البوسكو جافلين الرياضى.

< تضمنت جهود مصر إيطاليا العقارية فى المسؤولية الاجتماعية مجموعة من المبادرات وأوجه التعاون، شملت مؤسسة مجدى يعقوب ومستشفى 57357، بالإضافة إلى مبادرة مع بنك الطعام لتزويد قرية طنط الجزيرة طوخ قليوبية بمائدة إفطار خلال شهر رمضان.

< تأتى هذه النتائج استمرارًا لتنفيذ استراتيجيتنا فى شركة مصر إيطاليا العقارية وخطتنا، والتى أظهرت تحقيق الشركة لحركة نمو ملحوظة كما يُعد ذلك انعكاسًا لقوة الشركة وتأكيدًا على نجاح خطط عملها.

< وبالنسبة للنصف الثانى من هذا العام، ستشارك الشركة هذا العام بقوة فى معرض العقارات الأكبر سيتى سكيب فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر، بمجموعة كبيرة ومتنوعة لمشروعات الشركة فى المناطق المختلفة، فمن المشروعات التى سنشارك بها ستضم:

< مشروع البوسكو سيتي: مدينة الـ 15 دقيقة

< البوسكو: أول مشروع فى العاصمة الأدارية الجديدة -أول مطور عقارى تابع للقطاع الخاص يقوم بتسليم المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية فى 2020 بدلًا من عام 2021، ونادى IL Bosco Javelin الرياضى - أول نادى رياضى يفتح بابه فى العاصمة الأدارية الجديدة.

< فينشى: المشروع الفريد بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تضم عدة أحياء متميزة يأتى فى أبرزها الحى الحكومى والذى يتضمن المقرات الرئيسية الوزارات ومقر رئاسة الجمهورية، إلى جانب مرحلة «فينشى لاجونز» (Vinci Lagoons) أول بحيرات قابلة للسباحة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

< فينشى ستريت: أول مركز تجارى راقى فى العاصمة الإدارية

< كايرو بيزنس بارك: (مكاتب إدارية) المركز الأول فى شرق القاهرة للابتكار وريادة الأعمال - فيعتبر كايرو بيزنس بارك أحد المشروعات الرائدة بالقاهرة الجديدة - مما يخلق بيئة عمل تمكينية للشركات على مختلف المستويات بدءًا من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات لرواد الأعمال الشباب.

< كاى السخنة: الوجهة الساحلية التى تجمع بين الفخامة والحيوية

< سولارى رأس الحكمة: المشروع التى تم إطلاقه حديثًا، ويعد بمفهوم التجربة الساحلية الإيطالية فى رأس الحكمة.

< وسوف تستضيف وترعى كرييتف ساميت Creative Summit للعام الثانى على التوالى كشريك استراتيجى رئيسى فى كايرو بيزنس بارك كمركز لريادة الأعمال والابتكار بشرق القاهرة فى شهر سبتمبر الحالي.

< ستعلن الشركة عن طرح مرحلة جديدة من البوسكو سيتى فى شهر أكتوبر المقبل.

< بالإضافة إلى تسليم المرحلة الأولى من مشروع كاى السخنة والتى بدأت فى استقبال الملاك بعد اكتمال كافة المرافق والخدمات الخاصة بالمرحلة.

< هذا بالإضافة إلى التزامنا بمواعيد الاستلام وتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات من أجل الالتزام بالجداول الزمنية.

< ما هو حجم المبيعات التعاقدية التى حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام؟

<< أعلنت الشركة عن نتائج الأعمال التى حققتها خلال النصف الأول من هذا العام، فقد حققت مبيعات تعاقدية بقيمة بلغت 7.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022، بنسبة نمو بلغت 71%، وهذه المبيعات هى الأعلى بنسبة تخطت 36٪ من المستهدف، ووصلت المبيعات الاجمالية إلى 9.2 مليار جنيه حتى الآن، تأتى هذه النتائج استمرارًا لتنفيذ استراتيجيتنا فى شركة مصر إيطاليا العقارية وخطتنا الطموحة، والتى أظهرت تحقيق الشركة لحركة نمو ملحوظة كما يُعد ذلك انعكاسًا لقوة الشركة وتأكيدًا على نجاح خطط عملها.

< ما هى خطة تسليمات الشركة لمشروعاتها الفترة القادمة؟

<< مشروع البوسكو وفينشى بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث شهد النصف الأول من العام الحالى تطورات عمليات البناء وتسليم أكثر من 1000 وحدة فى البوسكو، شملت 300 فيلا و700 شقة، هذا بالإضافة إلى أكثر من 1000 وحدة قيد الإنشاء وسيتم تسليمها هذا العام، وتواصل الشركة فى الوقت نفسه تنفيذ أعمال البنية التحتية بما فى ذلك الغاز والمياه والكهرباء والألياف الضوئية للمرحلة الأولى من مشروع البوسكو، وتعمل الشركة أيضًا على تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع فينشى بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تضم 200 فيلا و600 شقة والتى ستبدأ تسليمها هذا العام.

< كم نسبة الزيادات السعرية المتوقعة خلال الفترة القادمة فى سعر المنتج العقارى فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع؟

<< إن زيادة السعر ليست فى مصلحة المطور العقارى إنما هو اضطرار بسبب التضخم، والقطاع واجه عدة تحديات خلال الفترات الماضية، بدءًا من انخفاض قيمة العملة المحلية مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وحتى ارتفاع أسعار المواد الخام والفائدة البنكية بنسبة وصلت إلى 8% فى 23 يناير الماضى، الأمر الذى أدى لارتفاع سعر المنتج العقارى بنسبة 10-15%، وتمتلك الشركة إدارة تسمى بإدارة المخاطر، وتجتمع عند حدوث أى تغيرات تؤثر فى تكلفة الإنتاج بشكل مباشر مثل أسعار مواد البناء أو الفائدة، وتعمل هذه الادارة على مراقبة الموقف الحالى على أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة فور حدوث أى تغيرات على أرض الواقع.

< حجم الاستثمارات المقرر ضخها بالإنشاءات خلال العام الجارى 2023؟

<< استهدفت الشركة ضخ استثمارات بحوالى 3.5 مليارات جنيه فى كافة مشروعاتنا خلال 2023، يوضح هذا الاستثمار الكبير التزامنا الثابت بالوفاء بالوعود التى قطعناها على أنفسنا لعملاء مصر إيطاليا العقارية، ومن خلال تخصيص مثل هذه الميزانية الكبيرة، يمكننا تسريع الجداول الزمنية للبناء وضمان تسليم مشروعات عالية الجودة تتجاوز توقعات العملاء.

< ما هى ملامح الخطط التسويقية والتسهيلات التى تقدمها الشركة لزيادة مبيعاتها فى وقت الأزمة الحالية؟

<< تتضمن خططنا المشاركة الفعالة فى المعارض العقارية لعرض مشروعاتنا والتواصل مع المشترين المحتملين. ينبغى علينا ايضا استكشاف إمكانات الصناديق العقارية، والاستفادة من قدرتها على جذب الاستثمار حيث إن هدفهم الأساسى هو جمع رأس المال من المستثمرين وتخصيصه فى مشروعات عقارية مختلفة. فيجب علينا أن نتبنى أحدث التقنيات للوصول إلى عملائنا المستهدفين، وذلك باستخدام التسويق الرقمى والجولات الافتراضية والمنصات عبر الإنترنت لتعزيز المشاركة وإمكانية الوصول. وينبغى لنا أيضًا أن نفكر فى توسيع نطاق وصولنا من خلال استكشاف فرص تصدير العقارات المصرية، والاستفادة من الأسواق الدولية، وجذب المستثمرين الأجانب.

< هل تدرس الشركة آليات تمويلية جديدة خلال الفترة الحالية من قروض أو صكوك أو سندات أو عمليات توريق؟ وحجم القروض والبنوك التى تخاطبها؟

<< البنوك شريك اساسى فى منظومة التطوير العقارى، وتلعب الدولة دورًا كبيرًا فى اقرار خطط وبرامج لتسهيل اقامة المشروعات وبيعها، ونحن فى شركة مصر ايطاليا دائما ما نضع امامنا الامور المتعلقة بالحصول على التمويلات اللازمة محل الدراسة من خلال دراسة الاليات الخاصة بذلك، ضمن خططنا التوسعية فى مشروعاتنا، وسيتم اللاعلان عنه فور الانتهاء من دراسة كافة تفاصيله، وذلك من طلق أن التمويلات من ضمن الآليات الاساسية لتفعيل وتنشيط ملف التطوير العقارى، ونرى فى مصر ايطاليا العقارية ضرورة إلغاء القيد الخاص للعميل وتسهيل بعض القيود على العميل لتسهيل عملية المشاركة فى التمويل من حيث الفوائد البنكية وشروط الواقعة على الوحدة المرغوبة وتعديل شرط تنفيذ التمويل العقارى على الوحدات كاملة التشطيب إلى وحدات تكون تحت الانشاء. ونحن الآن فى مرحلة مناقشات ومفاوضات جادة للحصول على قرض قد يصل إلى 1.5 مليار جنيه، فقد حصلنا على تمويل لمشروعى فينشى والبوسكو، وننتظر تمويل آخر لمشروع البوسكو سيتى، هذا بالاضافة إلى الاتفاق مع المجموعة المالية هيرميس، التى انتهت من تقديم المشورة بشأن الإصدار الثانى للتوريق لشركة مصر إيطاليا العقارية بقيمة 986 مليون جنيه مصرى.

< كم يبلغ حجم محفظة أراضى الشركة داخل وخارج مصر؟

<< تمتلك الشركة محفظة أراضى تقدر بنحو7.1مليون متر مربع، ومستمرون بقوة فى خططنا التوسعية لتنمية هذه المحفظة والتى تضم مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والساحلية والتجارية والادارية التى تعرض خبرتنا فى تزويد السوق المصرى بحلول عقارية شاملة، فنحن ندرس التوسع فى غرب القاهرة ونحن مهتمون بالسوق العقارى الخليجى من خلال التوجه للسعودية باعتبارها فرصة لتقديم مجموعة من مشروعاتنا للعملاء الدوليين، وتعد المملكة العربية السعودية مكانًا رائعًا للبدء، فى ظل الطفرة الاقتصادية والعمرانية التى تشهدها المملكة حاليًا، بالإضافة إلى الحوافز التى تقدمها لتشجيع الاستثمار، اكتسبت الشركات العقارية المصرية خبرة كبيرة فى هذا المجال على مدار العقدين الماضيين وتمتلك مجموعة من المفاهيم التى تستحق تقديمها للأسواق المجاورة وتضمن النمو المستدام فى كل مكان، كجزء من جهودها المستمرة نحو التوسع، تقوم الشركة حاليًا بدراسة فرص التوسع خارج مصر وخاصة فى الخليج لتقديم مفاهيمنا وجودتنا إلى مجموعة مختلفة من العملاء والأسواق الرئيسية فى المنطقة.

< كيفية توظيف معايير الاستدامة والمدن الذكية فى تنفيذ مشروعات الشركة؟

<< تعمل شركة مصر إيطاليا العقارية على تنفيذ الأساليب الحديثة لتقليل انبعاثات الكربون بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للحكومة المصرية من خلال اعطاء الأولوية للاستدامة فى جميع مراحل مشروعاتهم، ودمج التدابير لتقليل التأثير على البيئة.

• تطور الشركة مشروعها الرائد الغابة العمودية – بالعاصمة الادارية الجديدة، التى تهدف إلى تقليل التلوث وزيادة المساحات الخضراء فى المدن الحضرية على مساحة تبلغ 11.4 فدان، ويساهم مشروع الغابة العمودية بشكل كبير فى مكافحة تغير المناخ، خاصة فى ظل قدرة المشروع على امتصاص ما يقرب من 7 أطنان من ثانى أكسيد الكربون سنويًا وإنتاج 8 أطنان من الأكسجين.

• بالإضافة إلى ذلك، طرحت شركة مصر إيطاليا العقارية مشروع IL BOSCO CITY فى القاهرة الجديدة، ويتبنى هذا المشروع التقدم التكنولوجى والأنظمة الذكية لتحقيق مفهوم «مدينة الـ 15 دقيقة»، ومن خلال توفير سهولة الوصول إلى المرافق القريبة مثل الخدمات الرياضية ومراكز التسوق والخدمات الطبية فى غضون 15 دقيقة سيرًا على الأقدام أو بالدراجة، يهدف المشروع إلى تحسين نوعية حياة السكان مع تقليل انبعاثات الكربون.

• خلال مؤتمر COP27، شاركت الشركة من خلال التوقيع على إعلان الاتفاق العالمى للأمم المتحدة المسمى «بناء حياة أفضل»، والذى يلزمها بتدابير الاستدامة فى جميع المشروعات، كما قامت بتكوين شراكات مع شركات عالمية مثل شنايدر إلكتريك، التى ستستفيد من خبرتها فى مفاهيم المدن الذكية من خلال منصة EcoStruxure، تتيح هذه المنصة إدارة شاملة لمكونات البنية التحتية المختلفة مثل كاميرات المراقبة ومراكز الأمن والطاقة والتدفئة وتكييف الهواء والمياه، بالإضافة إلى ذلك وقعت مصر إيطاليا مذكرة تفاهم مع شركة Future Clean Energy لتنفيذ حلول صديقة للبيئة، كما تعاوننا أيضًا مع هانيويل لإنشاء نظام «مركز القيادة والتحكم»، الذى يهدف إلى تحسين استهلاك الكهرباء، وتقليل الأعطال وانقطاع التيار الكهربائى، وتقديم حلول ذكية فعالة لإدارة الخدمات.

• هذا إلى جانب التوقيع على مبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة الشبكة المصرية (UNGCNE) «المجتمعات المستدامة فى مصر» بهدف بناء حياة أفضل ووقعت الشركة ايضا مسرع طموح المناخ حيث تعهدت بالتعاون وتبادل أفضل للخبرات مع خبراء فى صناعة البناء والتطوير العقارى وذلك لضمان حياة أفضل على كوكب الأرض و يأتى كل ذلك تماشيا مع رؤيه مصر 2023 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

< ما نوع المنتج العقارى الأكثر طلبا بالسوق العقارى فى الوقت الحالى.. سكنى أو تجارى أو إداري؟

<< يزدهر الطلب على العقارات عالية الجودة فى مصر فى جميع القطاعات، سواء كانت عقارات إدارية أو سكنية أو تجارية أو ساحلية، ويشهد السوق تعطشًا حقيقيًا للتطورات عالية الجودة علاوة على ذلك، فإن الاستثمار فى العقارات فى مصر ليس مربحًا فحسب، بل هو أيضًا أحد أكثر أشكال الاستثمار أمانًا فى البلاد. إن استقرار سوق العقارات، إلى جانب النمو الاقتصادى القوى فى البلاد والمبادرات الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبى، يجعلها خيارًا جذابًا وآمنًا للمستثمرين المحليين والدوليين. الفترة لعام 2022.