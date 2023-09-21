«نواصى العقارية» تدرس عروضاً للشراكة بغرب القاهرة والساحل الشمالى

كشف المهندس حسام سليمان الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «نواصى العقارية»، تفاصيل خطة الشركة التوسعية فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن «نواصى للتطوير» لديها خطة توسعية على مستوى مدن شرق وغرب القاهرة بعد النجاح الذى حققته الشركة بطرح مشروعها الرائد sides shoppingmall3 فى شرق القاهرة.

وأضاف «سليمان» أن شركته تبحث عن فرص جيدة لتوسيع محفظة أراضيها، وأنها تدرس العديد من المشروعات التجارية والسكنية بمنطقة غرب القاهرة، كما تتفاوض على قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل بمنطقة القاهرة الجديدة بهدف تقديم منتج عقارى بفكر جديد بخلاف النمط السائد فى المشروعات الحالية.

الرئيس التنفيذى لنواصى للتطوير، شدد على اهتمام الشركة الكبير بسرعة وجودة تنفيذ الإنشاءات فى مشروعها بمدينة الشروق، وأنها تستعد لطرح مشروع ترفيهى جديد فى ذات المدينة والتى تواجه طلب مرتفع على الأنشطة التجارية والترفيهية، لافتاً إلى أن نسب الإنشاءات فى 3sides تخطت 50% من حجم المشروع.

وحول توجه الشركة نحو المشروعات السياحية فى المناطق الساحلية، شدد على رغبة الشركة الأكيدة فى تطوير مشروع بمنطقة الساحل الشمالى، لافتاً إلى أنها تدرس منذ بداية العام الجارى العديد من العروض للشراكة فى منطقة الساحل الشمالى، حيث تعتزم تطوير مشروع يقام على مساحة بحد أدنى 50 فدانا، وأنها بصدد مراجعة الأوراق القانونية قبل توقيع عقود الشراكة والإعلان عن المشروع الجديدة.

ومنذ انطلاقها فى السوق المصرى نهاية 2022 تخطو شركة نواصى للتطوير بخطوات ثابتة نحو تقديم مشروعات تجارية وسكنية مميزة بعد ما حققته من نجاح بطرح مشروع بالشراكة مع شركة حسن علام التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء.