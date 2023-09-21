ندوة توعوية عن الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوان بالشرقية

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، ندوة توعوية بعنوان "الحملات القومية للتحصين ضد الامراض الوبائية والامراض المشتركة بين الحيوان والانسان واهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات".

يأتي ذلك فى إطار خطة التدريب الشهرية بالمديرية تحت رعاية المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، واللواء دكتور إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطرى، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة، وذلك بالاشتراك مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى.



وحاضر فى الندوة آمال أحمد إبراهيم، الدكتورة ايناس نبيل الدسوقى طبيبة بيطرية بإدارة الإرشاد بالطب البيطرى، بحضور ناجى رمضان مدير إدارة الإنتاج الحيوانى، وذلك بإشراف وتنفيذ مارى عزمي.

وخلال فاعليات الندوة، تم الحديث عن أهمية الأمراض وهو مرض الحمى القلاعية FMD والذي يعد مرض فيروسي معدي سريع الانتشار، يصيب الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ويؤدى إلى خسارة اقتصادية كبيرة، نتيجة أن الحيوان يمتنع الاكل ويؤدى إلى انخفاض فى إنتاج اللبن، وموت العجول الصغيرة.

كما تم الحديث عن أهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات من أجل الحفاظ على الحيوانات من حيث الرش والحفاظ على حقوقه، من تسجيل جرعات التحصين الخاصة بكل حيوان، وذلك من خلال الحملات الدورية المقامة من جهة مديرية الطب البيطرى بالوحدات البيطرية، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والمرور من بيت لبيت وترقيم وتسجيل الحيوانات المحصنة.