عاجل
السيسي يطلع على مستجدات العمل بوزارة العدل رئيس هيئة التأمينات: تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه وهذا موعد الصرف
الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة جنوبي الأقصر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

توفى شخصان ، اليوم الخميس، بينما أصيب آخر، اثر انقلاب سيارة بترعة الشغب بجنوب محافظة الأقصر، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة.


تلقى مرفق إسعاف الأقصر بلاغًا  بوقوع حادث إنقلاب سيارة خاصة بنقل أموال، تتبع إحدى الشركات الخاصة، بترعة قرية الشغب شمالي مدينة إسنا بجنوب الأقصر،  مما أسفر عنه مصرع اثنين وإصابة آخر.

على الفور تم نقل المصاب " أحمد.يوسف" ، 37 سنة لمستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثماني " حسن محمد، و"عبد الرحمن زغلول" إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواد متعلقة

"العوامل المؤثرة في الهوية المهنية والشخصية للصحفيين" رسالة ماجستير بـ"إعلام القاهرة"

أمين سراج : استثمارات هايد بارك تجاوزت الـ 80 مليار جنيه ومبيعاتها ستصل 13 مليارًا خلال العام الجارى

التحرير الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه "الأونروا"

«أوريجامى».. أحدث مشاريع «مدينة مصر» فى تاج سيتى

ضبط 48 مخالفة تموينية في حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

إصابة 3 أشخاص في انهيار صبة خرسانة لعقار بجنوب الأقصر

الجريدة الورقية