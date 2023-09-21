وفاة وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة جنوبي الأقصر

توفى شخصان ، اليوم الخميس، بينما أصيب آخر، اثر انقلاب سيارة بترعة الشغب بجنوب محافظة الأقصر، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة.



تلقى مرفق إسعاف الأقصر بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة خاصة بنقل أموال، تتبع إحدى الشركات الخاصة، بترعة قرية الشغب شمالي مدينة إسنا بجنوب الأقصر، مما أسفر عنه مصرع اثنين وإصابة آخر.

على الفور تم نقل المصاب " أحمد.يوسف" ، 37 سنة لمستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثماني " حسن محمد، و"عبد الرحمن زغلول" إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.