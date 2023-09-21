بعد الترقية إلى iOS 17.. امسح ذاكرة التخزين المؤقت

جهاز iPhone الخاص بك هو أعجوبة محمولة باليد. إنها بوابتك إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والإجابات على الأسئلة الملحة غير المتوقعة أينما ذهبت. من المحتمل أن يوقظك في الصباح، ويذكرك بالأحداث المهمة ويساعدك في العثور على صور GIF المثالية للتفاعل. ولكن هل تفعل أي شيء لطيف لجهاز iPhone الخاص بك؟ من المحتمل أنك تقوم بتحريكه ذهابًا وإيابًا بين جيبك أو محفظتك وسطح صلب مستو. ربما يمكنك إسقاطها بين الحين والآخر -- كما تعلم... كمكافأة.

تمامًا مثل كل قطعة تقنية أخرى، يستفيد جهاز iPhone الخاص بك من القليل من TLC، خاصة إذا بدأ التصفح الخاص بك بطيئًا بمرور الوقت. حافظ على حركة iPhone 15 أو 15 Plus أو iPhone 15 Pro أو Pro Max أو أي طراز آخر بأسرع ما يمكن عن طريق مسح ذاكرة التخزين المؤقت كل شهر - يستغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط.

سواء كنت تستخدم Chrome أو Safari أو متصفحات أخرى على جهاز iPhone الخاص بك، فإن ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بك تؤدي إلى تراكم الفوضى الرقمية بمرور الوقت. يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت إلى منح المتصفح بداية جديدة، مما قد يؤدي إلى تسريع تصفح الويب، حتى على نظام التشغيل iOS 17. (وإذا كنت تحاول تشغيل هاتفك بشكل أسرع، فحاول إدارة مساحة التخزين على جهاز iPhone الخاص بك).

تعمل ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح الخاص بك كاختصار رقمي - فهي تخزن بيانات موقع الويب بحيث يكون للمتصفح الخاص بك السبق في المرة التالية التي تقوم فيها بتحميل تلك الصفحة. على المدى القصير، ث في يساعد على تسريع العملية. ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن تصبح البيانات المخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بك قديمة ولم تعد تتطابق مع ما يحتاجه الموقع فعليًا. إذا حدث ذلك، فسيتم تحميل الصفحات بشكل أبطأ، وقد يكون التنسيق خاطئًا.

ولهذا السبب يمكن أن يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت: فهو يمنح المواقع بداية جديدة في متصفحك ويحرر بعض المساحة في مساحة التخزين لديك.

ملفات تعريف الارتباط لموقع الويب متشابهة، إلا أنها تقوم بتخزين معلومات حول بيانات المستخدم، بدلاً من البيانات الموجودة على موقع الويب نفسه. يمنحك مسح ملفات تعريف الارتباط فرصة لإعادة تعيين تلك التفضيلات، مما قد يؤدي إلى تحسين تجربة التصفح لديك. لاحظ أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط سيؤدي إلى تسجيل خروجك من المواقع، مما يعني أنه سيتعين عليك تسجيل الدخول إليها مرة أخرى وإعادة تعيين أي تفضيلات. لكن الاستثمار المسبق لهذا الوقت يمكن أن يؤدي إلى تجربة أكثر سلاسة في المستقبل، ويمكن أن يكون حلاً مفيدًا إذا قمت مؤخرًا بتغيير الإعدادات التي لا يتم تطبيقها بشكل صحيح.

فيما يلي أدلة خطوة بخطوة حول كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز iPhone الخاص بك بناءً على المتصفح الذي تستخدمه.

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اجعل جهاز iPhone الخاص بك أسرع عن طريق مسح ذاكرة التخزين المؤقت

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز iPhone الخاص بك في Safari

Safari هو المتصفح الافتراضي على أجهزة iPhone، ويمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح Safari في بضع خطوات قصيرة. بدءًا من نظام التشغيل iOS 11، سيؤثر اتباع هذه العملية على جميع الأجهزة المسجلة الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك. ونتيجة لذلك، سيتم مسح جميع ذاكرة التخزين المؤقت لأجهزتك، وستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى كل شيء في المرة التالية التي تستخدمها فيها. إليك ما يجب فعله.

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.



2. حدد Safari من قائمة التطبيقات.

3. انتقل إلى مسح السجل وبيانات موقع الويب.

4. اختر مسح المحفوظات والبيانات في المربع المنبثق.

إذن أنت جاهز!

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز iPhone الخاص بك في Chrome

شعار متصفح الانترنت جوجل كروم

من السهل مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز iPhone الخاص بك في Chrome.



يعد Chrome متصفحًا شائعًا آخر لمستخدمي iPhone. لحسن الحظ، قامت Google بتبسيط عملية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح Chrome، مما يجعل عملية مسح بياناتك أسرع بكثير.

1. افتح تطبيق Chrome.

2. حدد النقاط الثلاث في أسفل اليمين لفتح المزيد من الخيارات.

3. اختر مسح بيانات التصفح لفتح قائمة أخرى.

4. حدد النطاق الزمني المقصود في أعلى القائمة (في أي مكان من الساعة الأخيرة إلى جميع الأوقات).

5. تأكد من تحديد ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع بالإضافة إلى الصور والملفات المخزنة مؤقتًا. وأخيرًا، اضغط على مسح بيانات التصفح أسفل الشاشة.

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كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز iPhone الخاص بك في Firefox

إذا كنت من محبي فايرفوكس، فلا تقلق. يعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز iPhone الخاص بك أمرًا بسيطًا جدًا. فقط اتبع هذه الخطوات.

1. انقر فوق قائمة الهامبرغر في الزاوية اليمنى السفلية لفتح الخيارات.

2. اختر الإعدادات في أسفل القائمة.

3. حدد إدارة البيانات في قسم الخصوصية.

4. يمكنك تحديد بيانات موقع الويب لمسح البيانات الخاصة بالمواقع الفردية، أو تحديد مسح البيانات الخاصة في الجزء السفلي من الشاشة لمسح البيانات من جميع الحقول المحددة.

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ماذا يحدث عند مسح ذاكرة التخزين المؤقت؟

يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت إلى إزالة بيانات موقع الويب المخزنة على هاتفك محليًا لمنع الاضطرار إلى تنزيل تلك البيانات عند كل زيارة جديدة. تتراكم البيانات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت لديك بمرور الوقت ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى إبطاء الأمور إذا أصبحت كبيرة جدًا أو قديمة. (كان هاتفي يحتوي على حوالي 150 ميجابايت من البيانات المخزنة في Chrome عندما قمت بالتحقق). ويؤدي مسح هذه البيانات إلى منح المواقع بداية جديدة، مما قد يؤدي إلى إصلاح بعض أخطاء التحميل وتسريع متصفحك. ومع ذلك، فإن مسح ذاكرة التخزين المؤقت يؤدي أيضًا إلى خروجك من الصفحات، لذا كن مستعدًا لتسجيل الدخول إلى كل شيء مرة أخرى.

كم مرة أحتاج إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بي؟

يحتاج معظم الأشخاص إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بهم مرة واحدة فقط كل شهر أو شهرين. هذه هي النقطة عمومًا التي سيقوم فيها متصفحك بإنشاء ذاكرة تخزين مؤقت كبيرة بما يكفي لبدء إبطاء الأمور. إذا كنت تتكرر على عدد كبير من المواقع، فيجب أن تخطئ في مسح ذاكرة التخزين المؤقت بشكل متكرر.