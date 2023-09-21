الإحصاء: 1.38% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال شهر يوليو

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)الى 103.16 خلال شهر يوليـو2023 (أولي) مقابل 101.76 خلال شهر يونيو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.38٪.

ولشار الجهاز الى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث ارتفع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 124.45 خلال شهر يوليـو2023 نقارنة بشهر ر يونيو 2023 حيث بلغ 112.44 بنسبة ارتفاع قدرا 10.68٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 99.32 خلال شهر يوليـو2023 مقارنة بشهر يونيو 2023حيث بلغ 95.70 بنسبه ارتفاع 3.78٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



واشار الجهاز الى اهم الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث انخفض الرقم القياسي لصناعة لصناعة الأجهزة الكهربائية 126.03 خــــلال شهــر يوليـو2023 مقــارنة بشهر يونيو2023حيث بلغ 138.69 بنسبة انخفاض قدرهــا 9.13٪ وذلك بسبب وقف الاستيراد.

وانخفض الرقم القياسي لصناعة الأثاث 135.38 خلال شهر يوليو2023 مقارنة بشهر يونيو 2023 حيث بلغ 173.67 بنسبة انخفاض قدرها 22.05٪ وذلك وفقا لظروف العرض والطلب.