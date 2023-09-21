"خير بالتقسيط".. تركيب 555 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بسوهاج

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، واصلت جمعية الأورمان احدى كيانات التحالف الوطنى، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط» لاستهداف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية.

ومن جانبه قال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا والتى تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 300 جنيه لمدة 18شهر وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في تركيب وصلات المياه النقيه، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأوضح «شعبان»، أنه منذ إطلاق الجمعية لتركيب وصلات المياه ساهمت في تركيب عدد 555وصلة في محافظة سوهاج مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم، مشيرأ إلى أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تقدم محانًا إلى المستفيدين.

وأشاد شعبان بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج تحت قيادة الأستاذ رأفت السمان لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28,108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.