القبض على طالب يُروج العملات المالية المُقلدة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (طالب) بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالــى (10 آلاف جنيه "مُقلدة").

بمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من عامل بمخبز - مقيم بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه" وبحوزته مبلغ مالى "مقلد" - هاتف محمول، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بالا تجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فى البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل للمصوغات - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية متخذاً من المحل الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.