الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين (شاهد)

قال الدكتور أحمد السمان، مستشار رئيس الوزراء الأسبق، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين تحت إشراف قضائى كامل، موضحا أن الهيئة تقوم بدور كبير خلال هذا الاستحقاق.

الهيئة الوطنية للانتخابات

أضاف “السمان” خلال حواره مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الخميس، أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم بتوفير كافة الخدمات اللوجستية سواء من أختام أو حبر أو تحديث قواعد بيانات، لافتا إلى أنه من المهم أيضا اطلاع الرأي العام بما يتم في الانتخابات بصورة دورية.

لجنة إعلامية خاصة لإدارة الانتخابات

ولفت إلى أن من الأفضلية بخلاف ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من دور كبير أن تكون هناك لجنة إعلامية خاصة لإدارة الانتخابات من أجل المشاركة الكبيرة من قبل المواطنين وقياس الرأي العام.

وشدد على أن التحدي الأكبر في الانتخابات ليس الخدمات اللوجستية، بل هو التواصل مع الرأي العام والتواصل مع المواطنين بتنظيم كبير والرد بصورة دائمة على كل الشائعات وعمليات التشكيك.

