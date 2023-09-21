"حزب المؤتمر": إنشاء مصنع إطارات بمنطقة قناة السويس أولى خطوات توطين الصناعة

قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية، متابعا:" الدولة بدأت ذلم من خلال توقيع عقد إنشاء مصنع "رولينج بلس" لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأشار الشريف، إلى أنه خلال 10 سنوات مضت كان توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، والعمل علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة عونت على تحقيق التوطين من خلال تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، مما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات أبرزها التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات.

وأشاد الشريف، بالجهود المبذولة من قبل الدولة بشأن لحل مشكلة تكلفة التمويل، بداية من تعميم إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، سرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، كل هذه الخطوات تساهم بقوة لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي.