تواصل فعاليات مهرجان روتردام للفيلم العربي رغم ختام دورته الـ 23

يواصل مهرجان روتردام للفيلم العربي أنشطته المتنوعة في أمستردام، حيث يُقدم العديد من العروض الخاصة، بالرغم من اختتام فعاليات دورته الـ 23 في العاشر من سبتمبر، ومن أبرز فعالياته المنتظرة ندوة غداً الجمعة 22 سبتمبر حول منصة "سي مينا" CMENA.nl.

وظهرت المنصة كرد فعل لمواجهة تحديات جائحة كورونا في2021، وتسعى لجلب الخبراء في ميادين السينما والأدب بجلسة تفكير مشتركة، الهدف من وراءها تقديم رؤى لمستقبل المنصة، وتحفيز التعاون في الساحات السينمائية والأدبية، وتعكف إدارة المهرجان على إثراء المحتوى المقدم عبر المنصة، مع التركيز بشكل خاص على الأفلام القصيرة والمخرجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المخرجين في أوروبا من أصول متنوعة.

وقال مدير المهرجان روش عبد الفتاح: أدعو صناع الأفلام القصيرة للتواصل مع المنصة وتقديم أعمالهم، والتجاوب مع المبادرات الجديدة التي تُسهم في تطوير المنصة، وغداً الجمعة 22 سبتمبر ستستضيف جلسة النقاش متحف "العين السينمائي" الوطني للأفلام "Eye Filmmuseum" بأمستردام يوم 22 سبتمبر.. ويُشتهر المتحف بمجموعته التي تضم أكثر من 54,000 فيلم، وهو يعكس تاريخ السينما الغني من خلال أفلامه التي تتراوح بين الكلاسيكيات والأعمال المعاصرة. ويُقدم المتحف فعاليات متنوعة تتناول الإبداع في عالم السينما.

وأضاف: يُعتبر "متحف العين السينمائي" واحدًا من أبرز معالم هولندا السينمائية، وله بصمة مميزة في عالم الفن والسينما. ويكتسب المتحف شهرته ليس فقط بسبب المجموعة السينمائية الهائلة التي يضمها، ولكن أيضًا بفضل التصميم المعماري الفريد الذي يشبه العين، مما يضفي عليه جمالية معمارية لا مثيل لها.

وأعرب مدير مهرجان روتردام للفيلم العربي عن سعادته البالغة بإقامة فعاليات المهرجان في أحد أهم معالم هولندا السينمائية. مؤكداً أنه في المستقبل القريب سيمتد ليشمل مدنًا أخرى في هولندا، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وضم برنامج المهرجان 39 فيلمًا، منها 21 فيلم طويل و18 فيلمًا قصيرًا، من إنتاج 11 دولة عربية، بالإضافة إلى شراكات إنتاجية مع 8 دول غربية.

وقامت إدارة المهرجان بتكريم الفنانة ليلى علوي والفنان جمال سليمان، في دورة هذا العام تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية المثمرة، كما احتفل بذكرى مرور 100 عام على وفاة الملحّن المصري سيد درويش (1892-1923) بحفل موسيقي خاص، وتكريم الفنان الهولندي مارتن فوندس، وقام بتقديم مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من أعمال سيد درويش، كما قدم الفنان زكرياء غفولي أداءً مميزًا يجمع بين الموسيقى التقليدية وعناصر البوب الحديثة.