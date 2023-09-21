تسليم كأس خيرية للطلاب الألمان فى أسبوع الصداقه المصري الالمانى

لدعم الأطفال مرضى السرطان..

فى إطار المشاركات المجتمعية، والتى تهدف لدعم الاطفال المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وفي إطار فعاليات أسبوع الشباب المصرى الالمانى- الذي يقام للعام الحادي عشر، في محافظة الأقصر، أقيمت بطولة كأس الصداقة المصرية الألمانية ، بمشاركة لاعبين ولاعبات من جامعات ميونيخ ولاعبين ولاعبات من الأقصر.

وحضر الفعاليات قيادات مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وحقق الفريق الألماني الفوز في منافسات كرة القدم شباب وفي منافسات كرة اليد سيدات وسط أجواء حماسية للغاية.

وفي نهاية الفعاليات، سلمت مستشفى شفاء الاورمان كاسا خيرية للطلاب الالمان، كما تم تسليم كاس البطولة للفريق الألماني وميداليات تذكارية وبعض الهدايا الأخري.

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن المستشفي حريصة أن يكون لها دور في هذه الفعاليات للعام الرابع حيث أصبحت زيارة المستشفي جزءا مهما من فعاليات الأسبوع المصري الألماني ، موجها الشكر للجنة تسويق السياحة الثقافية على دورها الكبير في نجاح الفعاليات.

وقال الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الفعاليات لها اكثر من هدف من ضمنها دعم أطفال مستشفى شفاء الأورمان وكذلك دعم السياحة الرياضية والثقافية في مصر مشيرًا أن بعودة الطلاب الألمان إلى بلادهم سيكونوا خير سفراء لمصر ولقطاع السياحة.