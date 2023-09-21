بحوزته مخدرات وبندقية خرطوش.. ضبط متهم هارب من مؤبد

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى هارب من حكم بالمؤبد بالشرقية وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.



وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية إختباء (عنصر إجرامى ، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات") بدائرة مركز شرطة الحسينية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 كيلو جرام لنبات الهيدرو المخدر - بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار – مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة آخرى نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية شبرامنت في أبو النمرس، مما أسفر عن إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية شبرامنت في أبو النمرس، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، مما أدى إلى إصابة أحد المتشاجرين.

ألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة ونقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

