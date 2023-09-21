وفاة عامل داخل حفرة صرف صحي أثناء عمله بأخميم

توفي عامل في منتصف العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج أثناء عمله بالصرف الصحي بشركة خاصة للمقاولات إنهارت عليه حفرة الصرف الصحي بدائرة مركز أخميم وتمكنت قوات الإنقاذ البري من إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بانهيار حفرة صرف صحي على شخص ووفاته بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ البري لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء قيام "حسام الدين . ا . ه . س" 54 سنة عامل ومقيم دائرة مركز طهطا بأعمال حفر صرف صحي إنهارت عليه الحفرة مما نتج عنه وفاته .

تمكنت قوات الإنقاذ البري من إستخراج الجثة وتم نقلها لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمي وبسؤال كل من :- نجل عم المتوفـى مجدي . م . ه . س 56 سنة عامل ومقيم بذات الناحية و"محمد . خ . ع . م" 32 سنة صاحب شركة خاصة للمقاولات ومقيم دائرة مركز جهينة قررا بمضمون ما تقدم ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفى الأول الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .