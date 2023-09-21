ضبط 48 مخالفة تموينية في حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 48 مخالفة تموينية ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية ، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ، ومكافحة الغش التجاري ، والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين ، وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 48 مخالفة منها، 34 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- تصرف وتجميع) ، وفي مجال متابعة الأسواق ، تم ضبط 14 مخالفة ،( عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر - شهادة صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.